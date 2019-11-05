Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM Интерес жителей Петербурга к состоянию своей фигуры с каждым годом растет и, вместе с этим, сдвигаются акценты: с простого посещения, в лучшем случае, раз в неделю фитнес-клуба — к стабильному посещению спортивных секций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 5 ноября совладелец спортивного клуба «Большой Куш» Дмитрий Горбунов.

Напомним, накануне стало известно что в Государственной Думе планируют принять на обсуждение законопроект, позволяющий жителям России получать налоговый вычет за оплату абонемента в спортивный клуб. Таким образом законодатели хотят увеличить интерес россиян к здоровому образу жизни и их физическому состоянию. Предполагается, что возместить можно будет до 15,6 тысяч рублей, а максимальная сумма, с которой можно его получить, будет составлять 120 тысяч рублей.

Расхожее мнение, что основной контингент спортивных клубов — юные девушки и парни, далек от реальности. По словам собеседника агентства, в настоящее время средний возраст посетителя спортивного клуба — 23 года и старше. Это молодые люди, получившие образование и несколько лет посвятившие работе. Им уже не так интересен праздный отдых, их начинает заботить физическое состояние и собственное отражение в зеркале.

«Основными клиентами спортзала в Петербурге чаще всего являются люди 23 плюс, которые составляют 80% клиентов среднестатистического клуба. С возрастом интерес и спрос на посещение зала растет, это связано и с ухудшением состояния тела и наличием средств на оплату посещения зала», — сказал Дмитрий Горбунов.

Сейчас рынок спортивных клубов в городе перенасыщен. На этом фоне клубы вынуждены создавать конкуренцию, привлекать новых клиентов и удерживать старых скидками и различными бонусами. Однако, по словам Горбунова, потенциальный посетитель становится более разумным в выборе и, вместо того чтобы покупать годовой абонемент в зал, в который он будет ходить не так часто как хотел бы, выберет интересную для себя секцию. Там он вместе с небольшой группой единомышленников будет тренироваться под бдительным взором профессионала и прокачивать свою выносливость, силу и форму.

«Сейчас рынок делится на условные сегменты: фитнес-центры, куда можно приходить самому и что-то делать на тренажерах, и секции или групповые занятия, куда люди идут за конкретным результатом. На последние цена чуть ли не фиксированная — 4−5 тысяч рублей в месяц, и такой формат становится популярным среди клиентов», — отметил Дмитрий Горбунов.

Конечно, ежемесячные взносы на такую сумму могут позволить себе не все, но последнее время именно на секции отмечается спрос среди горожан, резюмировал собеседник агентства.

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