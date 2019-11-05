Рязань, , 15:22 — REGNUM Специальную программу по углублённому профилактическому осмотру детей и молодёжи на потребление наркотиков запускают в Рязанской области, сообщили 5 ноября в пресс-службе правительства региона. Это первая инициатива в России. По словам губернатор Николая Любимова, перед взрослыми стоить задача защитить детей, а не наказать. Сведения о положительных результатах не будут передаваться в правоохранительные органы, с такими ребятами начнут работать медики и психологи, уточнил глава региона.

Региональная программа предусматривает ежегодное тестирование студентов профессиональных образовательных организаций и школьников, начиная с 13 лет. Процедура будет осуществляться с согласия родителей или самих учащихся при достижении ими 15 лет. Помимо скрининга при помощи тест-полосок будут проводиться беседы школьников и студентов с врачами-наркологами и психологами: подготовлены тренинги по профилактике здорового образа жизни и укреплению навыков отказа от потребления наркотиков. Региональные власти рассчитывают, что с помощью осмотров можно предотвратить первую пробу наркотиков для большого числа подростков. А раннее выявление позволит ликвидировать последствия и мотивировать детей на возвращение к полноценной жизни.

«Мы делаем очень серьёзный и смелый шаг для того, чтобы помочь нашим детям и подросткам на ранних этапах побороть зависимость. Это решение очень важно и обязательно даст хороший эффект. Я глубоко убежден, что мы на правильном пути, мы можем не только помочь детям, но и спасти многие жизни», — отметил губернатор.

Как рассказывало ИА REGNUM, рязанское родительское сообщество поддержало инициативу региональных властей.

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