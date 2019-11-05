Туркестан, Казахстан, , 15:10 — REGNUM В казахстанском Туркестане ведется работа над созданием археологического парка «Городище Культобе». Об этом 5 ноября заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщили в пресс-службе экс-президента республики.

Он напомнил, что указ о переносе областного центра в Туркестан был подписан в 2018 году. Это стало толчком для строительства большого количества новых объектов, отметил Назарбаев.

По его словам, в 2020 году в Туркестане может состояться саммит глав Туркестана. «Весь Казахстан поддерживает развитие города. Каждый дом, каждый город — это богатство Казахстана», — сказал первый президент.

Напомним, 5 ноября Нурсултан Назарбаев совершил рабочий визит в Туркестан. В рамках поездки бывший глава республики ознакомился с ходом строительства административно-делового центра.

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