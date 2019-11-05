Майкоп, , 15:10 — REGNUM Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве школьницы в Адыгее весной 2019 года. Им оказался ранее судимый 47-летний житель города Майкопа, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе Следственного комитета республики.

Напомним, 16-летняя Дарья Ш. — учащаяся майкопского лицея №34 — пропала 24 мая, накануне последнего звонка. Около 11:10 она вышла из учебного заведения в центре города и не вернулась домой. Об исчезновении девушки заявили в полицию ее родители.

Поиски подростка вели сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, подключились также более 500 волонтеров. Спустя неделю школьница была объявлена в федеральный розыск. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В Следственном комитете отметили, что «под давлением улик» подозреваемый начал давать признательные показания. Расследование дела продолжается.