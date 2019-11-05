Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Директор проекта Overwatch Джефф Каплан заявил, что утечки «крайне деморализуют» членов команд разработчиков. Об этом 5 ноября сообщил портал PC Gamer.

«Утечки очень интересны тем, что они оказывают большее моральное влияние на команду, чем что-либо иное. Они крайне деморализуют. Ты чувствуешь себя полностью опустошённым», — сказал Каплан, когда журналисты спросили его о том, как создатели игр относятся к утечкам информации о проектах в сеть.

Он также добавил, что они могут оказать влияние на ожидания игроков.

«Это та часть, которая беспокоит нас больше всего, когда людям не дают всю информацию и весь контекст, в котором они нуждаются, чтобы понять, что мы делаем», — пояснил разработчик.

Напомним, информация о том, что Blizzard планирует представить на BlizzCon 2019 вторую часть Overwatch появилась в сети в октябре 2019 года, за несколько дней до начала ежегодного фестиваля.

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