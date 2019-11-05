Брянск, 5 ноября 2019, 15:10 — REGNUM Президент России своим указом присвоил начальнику УМВД по Брянской области Владиславу Толкунову звание генерал-майор полиции. Об этом 5 ноября написал на своей странице глава региона Александр Богомаз.
Накануне начальник УМВД посетил оперативную группу брянской полиции в Чечне: провёл там ряд рабочих совещаний, проверил условия несения службы брянских полицейских, вручил им награды и подарки.
Владислав Толкунов руководит брянской полицией с ноября 2018 года, до этого времени он возглавлял УМВД в Мордовии.