Брянск, , 15:10 — REGNUM Президент России своим указом присвоил начальнику УМВД по Брянской области Владиславу Толкунову звание генерал-майор полиции. Об этом 5 ноября написал на своей странице глава региона Александр Богомаз.

Накануне начальник УМВД посетил оперативную группу брянской полиции в Чечне: провёл там ряд рабочих совещаний, проверил условия несения службы брянских полицейских, вручил им награды и подарки.

«Это заслуженная оценка деятельности Владислава Александровича, которую он осуществляет на страже закона и порядка в Брянской области. От всей души поздравляю Владислава Александровича с присвоением звания генерал-майора полиции!» — поздравил полицейского губернатор.

Владислав Толкунов руководит брянской полицией с ноября 2018 года, до этого времени он возглавлял УМВД в Мордовии.