р-н Нижневартовский, , 14:44 — REGNUM В Югре социальные службы пытались лишить женщину ежемесячного пособия на ребёнка из-за отсутствия регистрации в ХМАО. Её права пришлось отстаивать в судебном порядке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что Центр социальных выплат отказал заявительнице в назначении ежемесячного пособия по уходу за ребёнком по причине отсутствия непрерывного проживания в автономном округе не менее 10 лет. Женщина зарегистрирована в другом регионе, хотя живёт в посёлке Излучинске Нижневартовского района с 1999 года.

Как отмечают в прокуратуре Югры, законодательством не исключается возможность несоответствия фактического места проживания гражданина с местом его регистрации по месту жительства. Прокурор обратился в суд, где был установлен факт нахождения женщины на территории ХМАО в течение 10 лет. Суд удовлетворил иск прокурора в полном объёме. Отныне социальные службы региона обязаны выплачивать ей ежемесячное пособие на ребёнка.