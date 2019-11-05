Железноводск, Ставропольский край, , 14:46 — REGNUM Строительство детского сада ясельного типа ведется в поселке Капельница (микрорайон города Железноводска) на Ставрополье. Учреждение будет рассчитано на 150 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, сообщили ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе администрации города.

Уже завершены работы по армированию фундамента, устройству подвальных помещений и перекрытий. Рабочие приступили к возведению стен здания и строительству комнат.

В мэрии отметили, что дошкольное учреждение оборудуют современным бассейном и детскими площадками. Кроме того, оно будет оснащено оборудованием, позволяющим воспитанникам изучать цифровые технологии. На строительство детского сада из федерального и краевого бюджетов выделена сумма свыше 160 млн рублей.

В поселке Капельница с населением более 3,5 тыс. человек детский сад не функционировал более 14 лет. Малыши посещали дошкольные учреждения, находящиеся в других районах городского округа.

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