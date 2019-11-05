Екатеринбург, , 14:34 — REGNUM Депутаты Белоярского городского округа (Свердловская область) придумали, как не дать построить мусорный полигон рядом с посёлком Верхнее Дуброво. Об этом сообщает ЕАН.

Как сообщил агентству депутат гордумы Иван Десятков, парламентарии поставят вопрос об изменении статуса земли, где могут организовать свалку. Сейчас участок имеет статус земель промышленности.

Также гордума может внести изменения в генплан городского округа.

Благодаря изменениям, надеются парламентарии, на предлагаемом участке будет невозможно построить мусорный полигон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее данную свалку планировали организовать рядом с посёлком Шабровский (на юге Екатеринбурга). Однако после протестов жителей власти отказались от данной затеи.

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