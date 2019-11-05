Москва, , 14:27 — REGNUM Законопроект об обязательном участии представителей единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в подготовке к отопительному сезону Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

Речь идёт об участии представителя ЕТО в проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетей, а также потребителей тепловой энергии к отопительному периоду. Кроме того, представитель ЕТО также должен участвовать в работе комиссии, которая занимается проверкой готовности объектов к отопительному периоду. При этом участие представителей ЕТО в работе комиссии не зависит от того, относится город или поселение к ценовой зоне теплоснабжения или нет.

Однако авторы инициативы уточняют, что представитель ЕТО будет заниматься процессом готовности к отопительному сезону только тех потребителей, которые относятся к подконтрольным ЕТО тепловым сетям. Другими словами, их теплопотребляющие установки должны быть подключены к тепловым сетям ЕТО, иначе представитель организации будет не вправе проконтролировать готовность к включению отопления.