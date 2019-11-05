Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Жители Северной столицы предпочитают покупать абонементы в спортивный зал у дома и готовы тратить на это от 12 тысяч рублей и выше, но при условии наличия скидок и дополнительных возможностей, передает корреспондент ИА REGNUM. Возможное введение налогового вычета на фитнес-услуги поможет дополнительно сэкономить любителям здорового образа жизни.

Фитнес центр Localfitness.com

Согласно открытым данным, размещенным несколькими крупными сетями спортивных клубов города в интернете, годовой абонемент свободного посещения в зал в шаговой доступности от дома обходится горожанину в районе 25−45 тысяч рублей.

Так, крупная сеть клубов Fitness Hous предлагает абонемент в зал с возможностью посещать его в любое удобное время за 45 тысяч рублей в год (цена с учетом акции). Помимо основного зала с тренажерами в спортклубе, есть бассейн и помещения для групповых занятий. Их владелец карты клуба может посещать свободно без каких-либо дополнительных плат. Стоит заметить, что компания часто проводит акции и делает индивидуальные предложения, позволяющие сэкономить до 50% стоимости. Например, сейчас в некоторые клубы сети можно приобрести абонемент для двоих на год за 20 тысяч рублей.

Не менее крупная сеть спортивных клубов Alex fitness предлагает своим клиентам годовой абонемент с посещением в удобное время от 12 тысяч рублей, но это с учетом акции. В зависимости от условий и наполнения клуба стоимость может увеличиться.

Такую же цену или даже чуть дешевле, можно встретить в спортивных клубах-«одиночках». Так к примеру клуб с высоким рейтингом Happy fitness предлагает своим потенциальным клиентам абонемент на год, плюс 12 сеансов массажа в подарок за 14 990 рублей. А мини-сеть Fitness-family предлагает приобрести годовую безлимитную карточку от 9900 до 14 900 рублей.

Напомним, Министерство финансов РФ направило в правительство законопроект о налоговом вычете почти в 15,6 тысяч рублей на фитнес-услуги. Согласно документу, который будет рассматриваться на комиссии по законопроектной деятельности, максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет с НДФЛ, составит 120 тысяч рублей. Предполагается, что законопроект будет поддержан Госдумой и его примут к лету 2020 года.