Москва, , 14:36 — REGNUM С начала 2019 года в Москве было возбуждено 37 уголовных дел в отношении организаторов незаконных азартных игр. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

За 10 месяцев терминалы для проведения запрещенных азартных игр под видом приема платежей изъяли в 12 магазинах Москвы. Также было пресечено 29 случаев проведения азартных игр с использованием сети интернет под видом приема ставок на спорт.

В департаменте отметили, что были приняты меры по недопущению распространения новой формы незаконного игорного бизнеса — проведение азартных игр под видом операций с криптовалютой. Сейчас ведутся работы по выявлению и закрытию нелегальных казино и залов игровых автоматов.

В 2019 году ликвидировано 30 нелегальных игорных заведений: 11 казино и 19 залов игровых автоматов. 10 из 30 заведений размещались в жилых домах.