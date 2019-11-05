Варшава, , 14:20 — REGNUM 1 ноября в Польше отметили День всех святых. В отличие от продвигаемой западной масс-культурой вакханалии, жители Польши придерживаются традиционного смысла этого праздника как дня поминовения усопших.

В то время как провластная пресса муссирует тему «жертв советской оккупации», простые поляки размещают в соцсетях фотографии, на которых видно, что к памятникам советским воинам, похороненным в Польше, люди принесли множество свечей.

В 1944—1945 годах в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории современной Польши погибли более 600 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.

В Польше в соответствии с государственной программой «декоммунизации» сносят памятники советским воинам. С 2014 года было снесено около 100 памятников — около половины от всего количества. Хотя власти настаивают, что памятники на захоронениях не тронут, иногда на месте снесённых памятников обнаруживают останки советских солдат. Кроме того, с некоторых памятников на захоронениях удаляется советская символика.