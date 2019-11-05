Ташкент, , 14:16 — REGNUM Порядок выезда граждан Узбекистана за границу планируют изменить в республике. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления президента республики, опубликованном на портале обсуждения нормативно-правовых документов Узбекистана.

Согласно предлагаемым поправкам, в заграничном паспорте вместо отметки о временной регистрации необходимо будет указывать адрес по месту жительства.

Кроме того, для получения заграничного паспорта гражданам Узбекистана предлагается обращаться в пункты по сбору данных по месту их постоянного жительства или в пункты сбора данных о консульской регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года из Узбекистана за рубеж выехали 6,2 млн человек, что на 11,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте также: В Узбекистане число граждан, выехавших за рубеж, сократилось на 11%