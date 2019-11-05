Красногорск, , 14:36 — REGNUM В Подмосковье за праздничные дни со 2 по 4 ноября на автобусах Мострансавто перевезли более 2,6 млн человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе перевозчика.

Наибольшее число пассажиров — более 1 млн человек — воспользовались наземным транспортом 2 ноября. Также в праздничные дни автобусы Мострансавто перевезли свыше 1,5 млн льготных пассажиров. В честь Дня народного единства на автовокзалах региона жителей угощали леденцами.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, водитель Мострансавто представил Московскую область на конкурсе профессионального мастерства"Водитель года — 2019» в Сочи. Победителем соревнований стали представители Краснодарского края.

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