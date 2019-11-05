Нур-Султан, , 13:58 — REGNUM Суд в Бельгии снял обвинение в коррупции с казахстанского велогонщика Александра Винокурова. Об этом спортсмен написал на своей странице в социальных сетях.

«Смотрим только вперед в будущее! Мы провели самый успешный сезон в этом году, но впереди еще много работы и планов! Не расслабляемся!» — написал Винокуров.

Напомним, 20 декабря 2017 года обвинительная палата бельгийского Льежа предъявила Александру Винокурову обвинение в договорном характере велогонки Льеж — Бастонь — Льеж, которая прошла в 2010 году. Казахстанский спортсмен изначально отрицал все обвинения.

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