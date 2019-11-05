Миасс, Челябинская область, , 13:58 — REGNUM В челябинском Миассе автор ролика, на котором уборщица вытирает тряпку о лицо пациентки, может быть привлечена к ответственности. Такой меры будет добиваться руководство больницы №2, сообщает телеграм-канал «Подъём».

По мнению представителей больницы, женщина, которая сделала видео, нарушила врачебную тайну и закон о персональных данных. Данные об инциденте направят в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее одну из пациенток уборщица «умыла» грязной тряпкой. Поводом стали испражнения в палате. Инцидент сняла одна из находившихся в палате женщин, а затем оно попало в интернет.

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