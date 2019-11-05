Грозный, , 13:55 — REGNUM В производстве Шалинского городского суда Чеченской Республики находится уголовное дело о нападении на военнослужащих российской армии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, это первое дело с участием присяжных заседателей, которое рассматривается судом районного звена.

На скамье подсудимых оказались Таушев А. и Кошманбетов Р. Их обвиняют в участии в вооруженном нападении на военнослужащих, во время которого были убиты 84 военных, еще четверо были ранены.

Ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных подали сами подсудимые. Суд удовлетворил их прошение и 30 сентября 2019 года отобрал членов присяжной комиссии. В ближайшее время состоится рассмотрение суда.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в 2015 году Верховный суд Чечни приговорил к восьми годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима жителя Нефтекумского района Ставропольского края Арслана Таушева и жителя города Новый Уренгой Расула Кошманбетова. Их признали виновными в нападении в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба на станицу Червленную в 1999 году. В результате нападения погибли 15 военнослужащих, ранены — 28.

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