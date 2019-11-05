Москва, , 13:27 — REGNUM Любой налоговый вычет — это всегда положительная динамика развития законодательства, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя введение налогового вычета пользователям фитнес-услуг.

«Граждане, уплачивающие подоходный налог 13%, имеют право при определенных обстоятельствах получить налоговый вычет. В настоящее время он возможен, например, при покупке недвижимости, в сфере медицинских и образовательных услуг. Законодатель хочет расширить имеющийся перечень. Максимальная сумма вычета будет составлять 15,6 тыс. рублей от суммы 120 тыс. руб.

Данный вычет, якобы, направлен на приобщение большего количества граждан к здоровому и спортивному образу жизни. Возможно, это поможет, ранее не приобщенным к спорту гражданам, начать заниматься спортом. А также это послужит приятным дополнением для тех, кто и без вычета всегда поддерживал себя в форме.

Однако ещё не определён перечень фитнес-клубов и сумма абонемента, на которую данный налоговый вычет будет распространяться. Определена только предельно допустимая сумма.

Как при любом налоговом вычете работодатель не будет удерживать подоходный налог в размере суммы вычета с заработанной платы работника, если он подаст соответствующее заявление.

Налоговый вычет — это всегда приятное возвращение определенной суммы от своих доходов. Соответственно, налоговый вычет на фитнес-услуги послужит приятным бонусом для занятия спортом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия») заявил, что налоговый вычет пользователям фитнес-услуг могут ввести уже летом 2020 года.

Читайте также: Посетителям фитнес-клубов правительство России может дать налоговые льготы