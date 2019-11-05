Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Петербургское управление Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» начало эпидемиологическое расследование в связи с острой кишечной инфекции среди сотрудников головного офиса гипермаркета «Лента» на проспекте Савушкина, 112.

Сотрудники надзорного ведомства уже выявили ряд серьезных нарушений в пищеблоке для сотрудников, после чего работу столовой приостановили. Об этом сообщает 5 ноября пресс-служба ведомства.

Напомним, около 60 сотрудников сети гипермаркетов «Лента» почувствовали недомогание и обратились к врачу после того, как пообедали в столовой для сотрудников. Причиной недомогания пострадавшие считают курицу, которую поставляют в столовую.

«С третьего по пятое ноября кишечная инфекция зарегистрирована в 55 случаях (53 — сотрудники центрального офиса ООО «Лента», один — работник пищеблока, один — родственник заболевшего сотрудника)», — уточняют в городском управлении Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина госпитализировано 26 заболевших. Заболевания протекают в виде гастроэнтероколитов, энтероколитов, гастроэнтеритов, энтеритов.

Специалисты управления выехали на место ЧП и выяснили, что столовая для сотрудников «Ленты» работает по типу «шведский стол». В ходе расследования обнаружены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, не соблюдается температурный режим и сроки хранения пищевой продукции; мясная продукция не имеет маркировочных ярлыков; производственный инвентарь и оборудование используются не по назначению; отсутствуют личные медицинские книжки сотрудников столовой.

«Более 200 кг пищевой продукции с нарушением условий хранения, а также без маркировочных ярлыков снято с реализации», — отмечено в релизе.

Проведено медицинское освидетельствование сотрудников и работников пищеблока ООО «Лента», установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, проведено лабораторное обследование работников пищеблока ООО «Лента» и дезинфекционные мероприятия.

«В отношении столовой ООО «Лента» составлен протокол о временном запрете деятельности со вторник, 5 ноября», — подытожили в Роспотребнадзоре по Петербургу.

Материалы дела об административном правонарушении в скором времени будут направлены в суд, чтобы приостановить деятельность в соответствии со статьей 3.12 КоАП РФ. Кроме того, эпидемиологическое расследование продолжается, а ситуация находится на контроле управления.

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