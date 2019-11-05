Красносулинский район, , 13:20 — REGNUM На качество дорог и питьевой воды пожаловались жители Красносулинского района Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 5 ноября.

«Обеспечение людей качественной питьевой водой — это приоритетная тема, которая требует решения. Мне известно, что процессы идут. Но нужно внимательно оценивать каждый их этап и добиваться исполнения работ в соответствии с намеченными сроками», — сказал донской губернатор Василий Голубев главе администрации района Николаю Альшенко.

Кроме того, глава региона поручил грамотно распорядиться возможностями по улучшению качества транспортных артерий. По предварительной оценке, только транспортный налог, переданный Красносулинскому району, позволит получить в 2020 году свыше 20 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в августе 2019 года власти Ростовской области приняли решение вернуть транспортный налог муниципальным образованиям.

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