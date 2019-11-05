Москва, , 13:19 — REGNUM Законопроект об учете граждан РФ, относящихся к коренным малочисленным народам, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

Учетом будет заниматься Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России).

Предлагается введение механизма подтверждения соответствия лица признакам коренных малочисленных народов: для подтверждения этих сведений ФАДН будет вправе запрашивать и получать от федеральных органов власти, органов местного самоуправления и общин коренных малочисленных народов РФ информацию, основанную на данных, которыми указанные органы располагают в связи с реализацией уже возложенных на них полномочий.

В целом же учет будет осуществляться на основании заявлений лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, а также сведений, представленных органами государственной власти, органами местного самоуправления и общинами коренных малочисленных народов РФ.

Форма заявления, порядок представления заявителем документов, в том числе в форме электронных документов с использованием портала «Госуслуги» устанавливается ФАДН России.

В Госдуме полагают, что с принятием закона будет рост желающих быть причисленным к коренным малочисленным народам, так как такие народы имеют льготы на рыболовство.