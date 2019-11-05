Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Геймеры заменили персонажей игры Star Wars: Battlefront II на их LEGO-аналоги. Об этом 4 ноября сообщило игровое издание Kotaku.

Моддер с ником Dulana57 добавил в Battlefront II модель магистра Йоды из конструктора LEGO. Другой геймер с ником EldeBH смог заменить всех боевых дроидов в игре на их пластиковые аналоги.

Напомним, Star Wars: Battlefront II вышла в 2017 году. В ней игроки могут принять участие в многопользовательских сражениях по мотивам битв из фильмов франшизы «Звёздные Войны».

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