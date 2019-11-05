Сегодня, 5 ноября, президент России Владимир Путин встретится с представителями молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО), объединяющей 240 тыс. человек. Это будет знаковая встреча: 60 лет назад первые бойцы отправились покорять целинные земли.

Девиз РСО — «Мы разные, но мы вместе! Мы добиваемся успеха, потому что каждый из нас привык побеждать!».

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