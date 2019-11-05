Представители студенческих отрядов Алтайского края приняли участие во всех номинациях Всероссийского творческого фестиваля студенческих отрядов, успешно пройдя заочный этап конкурса. По результатам очного этапа студенты Алтайского края заняли призовые места в различных номинациях.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с представителями студенческих отрядов планируется обсудить множество вопросов и различных тем, так как значительная часть руководства страны, когда-то входило в это движение.
Члены РСО гордятся формой бойца отряда, носят ее на всех значимых мероприятиях, также они соблюдают оложение «О символике и атрибутике студенческих отрядов», дорожат формой, знаками отличия, наградами.
Миссия РСО: «Мы — ведущая молодежная организации России — содействуем развитию студенчества, молодежи, общества и страны, эффективно привлекая и объединяя человеческие, экономические и социальные ресурсы».