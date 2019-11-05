Ричардсон, , 13:24 — REGNUM Создатель серии игр DOOM Джон Ромеро заявил, что в последние годы видеоигры стали «лучше, чем когда-либо». Об этом сообщает портал PCGamesN 5 ноября.

Постер компьютерной игры DOOM Eternal

По мнению Ромеро, современные игры «невероятны». Геймдизайнер считает, что это связано не только с улучшением графики и развитием языков программирования, но и с появлением новых бизнес-моделей.

Напомним, компания id Software была основана в 1991 году. Её сотрудники разработали несколько популярных видеоигр в жанре шутер: Quake, Doom, Wolfenstein и др.

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