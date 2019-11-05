Магас, , 13:11 — REGNUM Соболезнование в связи с гибелью сотрудника полиции из Ингушетии — начальника центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева выразил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он выразил уверенность, что убийцы майора полиции и его брата будут найдены и наказаны по всей строгости закона.

«…нет сомнений в том, что руководство МВД России приложит максимум усилий, чтобы раскрыть это преступление, а их коллеги из Ингушетии окажут для этого необходимую помощь», — цитирует главу республики его пресс-служба.

Калиматов отметил, что трагическая гибель братьев Эльджаркиевых стала большой утратой для всего ингушского народа. Он также высказал слова поддержки родным и близким погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник центра «Э» МВД Ингушетии и его брат были убиты в Москве 2 ноября. Неизвестный выстрелил по ним около 10 раз и скрылся. Его поиски ведутся. СКР сообщает о подвижках в уголовном деле.