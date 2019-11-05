Дамаск, , 13:12 — REGNUM Проведение второго совместного патрулирования военнослужащими России и Турции началось 5 ноября в Сирии. Сообщение об этом распространило Минобороны РФ.

Отмечается, что на этот раз патруль начал работу в новом районе у сирийско-турецкой границы недалеко от города Кобани. Маршрут будет отличатся от того, который был при первом патрулировании. Колонна бронированных автомобилей проследует от таможенного перехода Айлишар вдоль границы сначала на запад, а потом на восток.

По данным военного ведомства, в состав колонны входит 8 единиц бронетехники и около 50 человек личного состава. Их сопровождает российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Напомним, первое совместное патрулирование в Сирии состоялось 1 ноября. Колонна прошла 110 километров и углубилась на сирийскую территорию на шесть километров.