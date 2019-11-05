Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM В Екатеринбурге число дошкольников будет расти до 2022 года включительно. Об этом заявил вице-мэр города Алексей Бирюлин, сообщает ИА Znak.

По данным чиновника, к 2022 году на город придётся пик по числу дошкольников. Это скажется на учебных учреждениях города, которые будут принимать детей.

«Затем, как мы понимаем, они пойдут в школу», — сказал Бирюлин.

По данной причине проблема строительства школ остаётся самой «острой», считает вице-мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на ноябрь 2019 года в школах Екатеринбурга недостаёт около восьми тысяч мест. Нехватка сохранится даже с учётом возможного уплотнения учреждений на 30%.

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