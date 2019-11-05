Воронеж, , 13:00 — REGNUM Лоукостер «Победа» планирует открыть рейсы из Воронежа весной 2020 года, об этом 5 ноября сообщили в пресс-центре правительства региона.

Планируется, что пока «Победой» можно будет улететь в Москву и Санкт-Петербург, стоимость билета, например, в Москву, в среднем составит полторы тысячи рублей.

В пресс-центре также сообщили, что «губернатор Александр Гусев приветствует приход авиакомпании «Победа» в аэропорт Воронежа».

Отметим, что в настоящее время рейсы в Москву из Воронежа и обратно совершают три авиакомпании: «Аэрофлот» в «Шереметьево», S7 — в «Домодедово» и «Руслайн» — во «Внуково», каждая — по три рейса ежедневно. В Санкт-Петербург ежедневно летают «Руслайн» (один рейс) и «Нордавиа» (три рейса).