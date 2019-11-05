Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM В Ростовской области нарушения правил дорожного движения (ПДД) фиксируют 268 приборов автоматической фиксации. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Виктор Вовк, передаёт ИА REGNUM.

«Сегодня на территории области работают 268 приборов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них большая часть — передвижные комплексы «КРИС-П». Основной целью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является снижение смертности при ДТП в 3,5 раза и камеры фотовидеофиксации играют не последнюю роль в достижении такого результата», — сказал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что за девять месяцев 2019 года в Ростовской области сократилось число ДТП — на 22%.

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