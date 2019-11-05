Иркутск, , 12:59 — REGNUM Мусульманская мечеть в Иркутске является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому на его территории запрещено любое новое строительство. Об этом ИА REGNUM рассказали в пресс-службе правительства области, комментируя требование о сносе незаконных сооружений.

«Несмотря на это в 2017 году на территории мечети были возведены два новых объекта: это навес с печью и крупногабаритный навес из деревянных конструкций, оба стоят на бетонных основаниях», — отметили в пресс-службе.

По словам руководителя службы по охране объектов культурного наследия Приангарья Андрея Фоменко, новые объекты «изменяют композиционное восприятие объекта культурного наследия». Он добавил, что чиновники не раз встречались с руководством мусульманской общины города, пытались найти общий язык. Однако незаконные сооружения так и не были убраны.

После чего служба с требованием их демонтировать обратилась в суд. Как сообщало ИА REGNUM, иск был принят к производству, а предварительное судебное заседание назначено на третье декабря.

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