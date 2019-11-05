Москва, , 13:09 — REGNUM Обер-бургомистр Лейпцига (Германия) Буркхард Юнг считает, что у его города и Москвы много схожих проблем в вопросе сохранения культурного наследия. Об этом он заявил 5 ноября на V международной специализированной выставки «denkmal, Россия — Москва 2019», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Часть проблем у нас схожие, нужно реставрировать старые знания, памятники. Я вспоминаю старые выставочные павильоны, в которые сейчас в Лейпциге вдохнули новую жизнь. Я два года назад был на ВДНХ, видел, что там происходит и уехал оттуда с глубочайшим впечатлением от того с каким чаянием, восстанавливают там объекты. Сейчас в Лейпциге мы делаем что-то похожее с нашим выставочным пространством — «Старой Ярмаркой», — сказал глава Лейпцига.

Также Юнг отметил, что после инвестирования в реконструкцию города, поток туристов в Лейпциг увеличился.

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