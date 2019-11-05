Париж, , 12:37 — REGNUM Скончался известный российский гимнаст, заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр 1996 года в Атланте Дмитрий Василенко. Он умер на 44-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Дмитрий Василенко был уроженцем Карачаево-Черкесии. Здесь он окончил школу и Карачаево-Черкесский государственный педагогический университет. В городе Черкесске он впервые пришел в гимнастический зал.

О кончине своего товарища по сборной в Instagram сообщил вице-президент Федерации спортивной гимнастики РФ Алексей Немов.

Переехав во Францию, Дмитрий Василенко работал тренером, но вскоре тяжело заболел. Он был прикован к постели с 2012 года.

Для Карачаево-Черкесии прославленный спортсмен был единственным на сегодняшний день олимпийским чемпионом, за что его удостоили звания почетного гражданина республики.