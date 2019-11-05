Москва, , 12:29 — REGNUM С 5 по 8 ноября в Москве ожидается теплая погода. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В столицу пришла серия западных циклонов, поэтому температура воздуха в первой половине недели будет колебаться от 7 до 12°. В четверг придёт северный антициклон, станет холоднее, но температура все равно останется выше средних многолетних значений.

Во вторник ожидается небольшой дождь, 12−14° тепла, южный и юго-западный ветер 5−10 м/с. Атмосферное давление ниже нормы. В среду также сохранится теплая дождливая погода.

В ночь на четверг пройдёт небольшой дождь, температура воздуха — 4−6°. Ветер западный, местами с порывами до 15 м/с. Днем также ожидаются осадки, ветер умеренный, температура — 6−8°.

В пятницу в Москве пройдут небольшие осадки. Температура воздуха прогреется до 8°.

Синоптики отмечают, что приход тепла на территорию Центра Европейской России связан также с субтропическим штормом Ребека, который поднялся севернее Азорских островов в умеренные широты. На северо-западе Франции Ребека косвенно вызвала штормовые ветра.