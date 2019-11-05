Лондон, , 12:24 — REGNUM Стенд Москвы принимает участие в 40-й международной туристической выставке World Travel Market (WTM) в Лондоне, сообщили ИА REGNUM в Мостуризме.

Мероприятие проходит с 4 по 6 ноября. На московском стенде представлено более 30 проектов, включая отельные сети, туроператоры и транспортные компании. Кроме того, посетителям выставки рассказывают о московских достопримечательностях и музеях.

В Мостуризме рассчитывают, что стенд станет площадкой связей столичной туриндустрии и международного сообщества.

«Главный тренд современных путешествий — это туризм впечатлений, и интересная, динамичная, насыщенная возможностями Москва в полной мере отвечает этому запросу», — заявила председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.

К презентации туристической Москвы привлекли блогера Тео Огдена, получившего известность благодаря дневнику посещения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Посетителям стенда предложат сувенирную продукцию и путеводители, а почувствовать атмосферу города гости смогут при помощи пятиметрового панорамного экрана.