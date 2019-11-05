Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM Абсолютное большинство предложений по генплану развития Екатеринбурга до 2035 года касается темы строительства мусорного полигона рядом с посёлком Шабровский под Екатеринбургом (входит в муниципалитет). Об этом заявил вице-мэр города Алексей Бирюлин, сообщает ИА Znak.

По словам чиновника, из двух тысяч обращений «не менее 80%» посвящены возможной свалке.

Бирюлин добавил, что полигон был указан в генплане согласно территориальной схеме размещения мусора, составленной для Свердловской области.

«Наша позиция и областных структур — мы не будем строить, пока не обсудим все вопросы и не договоримся с гражданами», — сказал вице-мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области обновят территориальную схему по размещению твёрдых коммунальных отходов. Проект схемы пройдёт общественное обсуждение.

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