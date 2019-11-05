Ташкент, , 12:22 — REGNUM В Узбекистане выявили 123 случая незаконного использования электроэнергии на сумму 1,7 млрд сумов ($180 тыс.), сообщает 5 ноября издание «Газета.uz» со ссылкой на «Узэнергоинспекцию».

Отмечается, что в период с августа по октябрь 2019 года выявлено 415 случаев незаконного использования электроэнергии. Для всех потребителей выполнен перерасчет неучтенной электроэнергии на сумму 9,8 млрд сумов ($1 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа 2019 года в Узбекистане выросли тарифы на электроэнергию. В частности, стоимость одного киловатта для населения выросла на 18%, до 295 сумов ($0,03).

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