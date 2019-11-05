Курск, , 12:17 — REGNUM В Курской области сотрудникам Управления федеральной почтовой службы с 1 ноября обещают повысить зарплаты. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в 610 почтовых отделениях зарплаты повысят на 19%.

Регион вошёл в программу повышения заработных плат почтальонам, операторам почтовой связи, начальникам отделений и их заместителям, которую начали в мае 2019 года. В первом этапе программы участвовали 17 регионов, во втором — 30, включая Курскую область.

Всего за 1,5 года Почта России в рамках программы направит 11,5 млрд рублей на повышение зарплат сотрудников.