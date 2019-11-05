Пермь, , 12:15 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подало иск в Арбитражный суд с требованием привлечь в административной ответственности ООО «Лента». Информация опубликована на сайте электронного правосудия.

Заявление принято в производство. В определении указано, что в отношении ООО «Лента» составлен административный протокол по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ за повторное нарушение требований технических регламентов.

Санкция статьи предусматривает для юридического лица максимальное наказание до 1 млн рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов административного правонарушения. Заседание по делу назначено на 18 декабря.

Как отмечает издание «Business Class», в Перми работает два гипермаркета «Лента» — на проспекте Парковом и на ул. Героев Хасана. Несколько лет ритейлер пытается открыть еще один гипермаркет — в здании бывшего выставочного центра «Пермская ярмарка».