Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM В Петербурге предоставят бесплатный проезд болельщикам в дни проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства Санкт-Петербурга.

Зрители соревнований, купившие билет на матч, получат право ездить бесплатно на «маршрутах спортивных соревнований»: специальных автобусах-шаттлах, автобусах №39Э, трамваях №19 и №48, всех линиях метро и всех пригородных электричках в дни матчей и до конца следующего дня.

Волонтеры и лица из списка UEFA дополнительно получают аналогичное право на все остальные маршруты регулярных перевозок с 10 мая по 13 июля 2020 года.

Комитет по транспорту Петербурга должен до 1 апреля 2020 года утвердить вид проездного билета аккредитованного лица и порядок его предоставления.

Зрителям для бесплатного проезда придется иметь при себе сразу три документа: «паспорт болельщика», транспортную карту болельщика и билет. В кассах электричек при предоставлении этих документов необходимо будет оформить разовый проездной.