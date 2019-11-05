Москва, , 12:05 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал компьютерную игру Call of Duty за демонизацию русских, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

«Война в Сирии, там по сценарию русские солдаты врываются. Кого-то хватают, убивают хуже чем немецкие фашисты. Конечно, можно все запустить — кто проконтролирует? А дети с удовольствием играют, но в памяти остается: какие-то солдаты, они русские вроде бы, что-то творят», — привел аргументы Жириновский.

В России ранее предлагали ограничить доступ на российский рынок фильмам и компьютерным играм, в которых фальсифицируется история России, а также Второй мировой войны.