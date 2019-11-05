Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении собственника об ущербе историческому особняку Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38, литера БЗ. Об этом ИА REGNUM сообщили в Комитет по охране памятников (КГИОП).

Комитет пытался заставить правоохранителей сделать это несколько раз, но УМВД по Невскому району Петербурга отказывало ведомству четырежды. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда КГИОП пожаловался прокурору города Сергею Литвиненко.

Еще в декабре 2015 года и позднее в сентябре 2017 года КГИОП устанавливал факт причинения ущерба объекту культурного наследия «вследствие длительного бездействия ОАО «НПФ «Пигмент», компания владела зданием с 2011 по конец 2017 года.

КГИОП обратился в ГУ МВД с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 243.1 УК РФ, но ведомству несколько раз отказали ввиду «отсутствия доказательств причинения ущерба объекту культурного наследия». Чиновники сочли это постановление незаконным и немотивированным.

Так, там говорилось, что при проверке обстоятельств, изложенных в заявлении КГИОП, оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга не назначал экспертизу и не обращался к помощи специалистов, чтобы определить степень повреждения объекта и сумму денег, нужных на восстановление.

По свидетельству КГИОП, состояние конструкций и отделки здания было неудовлетворительное, местами — аварийное.

ОАО «НПФ «Пигмент» обязалось до ноября 2014 года выполнить работы по консервации, провести обследование технического состояния и до августа 2015 года представить на согласование в КГИОП проект, до августа 2017 года — завершить реставрацию. Компания не исполняла охранные обязательства, в связи с чем КГИОП подавал в суд, иски были удовлетворены Арбитражным судом по Санкт-Петербургу и Ленобласти трижды. Однако «Пигмент» к работам так и не приступил.

Новому собственнику — компании «Сэтл Сити» — пришлось выполнить первоочередные противоаварийные работы, параллельно с этим провести и согласовать инженерное обследование технического состояния здания, в соответствии с выводами которого разработать проект реставрации и приспособления для современного использования.

В сентябре 2019 года проект реставрации согласоваил. Позже в особняке разместятся офисы компании.

Добавим, трехэтажный особняк построен в 1900—1902 годах для владельца Киновеевского ультрамаринового завода Георгия Веге. Внутри сохранились подлинные эклектичные интерьеры. Художественную ценность имеют ряд парадных помещений второго этажа, вестибюль, парадная лестница.