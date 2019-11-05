Париж, , 12:14 — REGNUM Французский геймдизайнер Дэвид Кейдж сообщил, что PC-версия игры Detroit: Become Human почти завершена. Первый скриншот из предстоящего проекта он опубликовал на своей странице в Twitter 4 ноября.

https://twitter.com/David__Cage/status/1191317200575107072

Detroit: Become Human на PC будет временным эксклюзивом онлайн-магазина Epic Games Store. В «ближайшее время» студия Quantic Dream объявит официальную дату релиза.

Напомним, Detroit: Become Human — это «интерактивное кино» от французской студии Quantic Dream. По сюжету проекта, игроки должны решить судьбу трёх высокотехнологичных андроидов в недалёком будущем.

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