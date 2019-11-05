Москва, , 12:03 — REGNUM Деятельность оппозиционного блогера Алексея Навального, создавшего так называемый Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), безразлична или неизвестна более чем 60% жителей России. Почти треть полагает, что дело против ФБК возбуждено справедливо, свидетельствует опрос «Левада-центра».

Так, 18% респондентов полагают, что дело против ФБК нужно для защиты государства от зарубежных агентов влияния. Еще 12% видят в этом деле борьбу государства с отмыванием денег. При этом 47% опрошенных не знают ни об обысках в офисах ФБК, ни об уголовном деле.

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Отрицательно относятся к Навальному 25% опрошенных, положительную оценку блогеру дали 9% респондентов, пишут «Ведомости».

Опрос проводился с 24 по 30 октября в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. В нем приняли участие 1616 человек старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег через ФБК в начале августа. По версии следствия, в 2016—2018 годах через организацию было отмыто около 1 млрд рублей.

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