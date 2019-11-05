Екатеринбург, , 12:04 — REGNUM В мэрии Екатеринбурга составят список неосвещённых улиц рядом с учебными учреждениями города. Об этом заявила глава муниципального департамента образования Екатерина Сибирцева на заседании гордумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ответ на критику депутатов, пожаловавшихся на отсутствие освещения по дороге в школы, чиновница заявила, что власти уже готовят перечень соответствующих тёмных участков. Документ составят администрации районов и департамент образования.

Власти планируют доделать список до 7 ноября, после его передадут парламентариям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в екатеринбургской гордуме обратили внимание на то, что дойти до многих школ в город можно лишь через тёмные улицы. «Пока ты к школе пройдешь, тебе пять раз голову отрежут», — заявил депутат Александр Колесников.

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