Москва, , 12:02 — REGNUM Заведующий кафедрой Российского государственного социального университета и известный литератор Михаил Гундарин считает, что если во главе совета по русскому языку стоит сам президент России, это хорошо, но недостаточно. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предстоящее заседание нового совета он пояснил:

«Власть демонстрирует внимание к проблемам развития нашего национального языка уже тем, что во главе соответствующей комиссии сам президент. И это хорошо. Но недостаточно.

Язык — это то, что развивается, в общем, само, и развивается всегда правильно. Помешать или помочь его развитию сложно (но возможно). Касается эта помощь/помеха отнюдь не норм правописания или произношения. Не надо указом президента вводить или убирать новые буквы, решать вечный вопрос о грамматическом роде слова «кофе» или ударении в «звонит».

Не надо и вводить в Уголовный Кодекс новых статей о покушении на чистоту языка. Он прекрасно справится сам. А вот, например, следить за соотношением в национальных республиках преподавания русского и местных языков — надо. Чтобы не принуждали русскоговорящих детей (исключительно для галочки) изучать чуждую для них грамматику.

Надо постоянно мониторить те же вывески и рекламные щиты на предмет отсутствия иностранных заимствований и жаргонизмов (потому что по этим образцам учатся дети). Наконец, развивать обучающие курсы по родному языку в Сети и оффлайн, и уж тем более развивать привычку к чтению — наш язык живёт в нашей литературе».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня 5 ноября, президент России Владимир Путин проведёт заседание обновлённого по составу Совета по русскому языку. Его участники обсудят вопросы реализации федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», популяризацию русского языка и литературы за рубежом.

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