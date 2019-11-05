Красногорск, , 12:04 — REGNUM В Подмосковье за неделю с 28 октября по 1 ноября оштрафовали 832 жииеля за нарушение правил парковки. Об этом 5 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора региона.

По словам главы ведомства Олега Баженова, сведения об «автохамах» поступали через приложение «народный инспектор». Всего с начала работы программы (в октябре 2017 года) выявили 75 тыс. автовладельцев, паркующихся на газонах. На данный момент приложение «народный инспектор» установлено у 11 тыс. уникальных пользователей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воскресенске реконструируют мост через Москву-реку. Соответствующий проект получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

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