Тула, , 11:58 — REGNUM Метеопредупреждение о непогоде объявлено в Тульской области днём 5 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

Как сообщается, днём 5 ноября и до конца суток на территории региона, по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 12−17 м/с.

В связи с этим в МЧС напомнили жителям региона о необходимости соблюдения мер предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 октября на территории ряда регионов Центрального и Поволжского федеральных округов из-за сильного ветра было нарушено энергоснабжение сотен населённых пунктов, полностью ликвидировать последствия урагана удалось лишь несколько дней спустя.