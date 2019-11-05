Кигома, Танзания, , 12:02 — REGNUM Власти Танзании ввели запрет на коммерческую деятельность в лагере для беженцев Ндута, расположенном в северо-западном регионе страны, в котором в настоящее время проживает более 73 000 бурундийских беженцев. Об этом передает ВВС Africa.

В интервью журналистам телерадиокомпании беженцы заявили что запрет, наряду со сносом главного рынка лагеря в эти выходные (2 — 3 ноября), является частью усилий, направленных на то, чтобы заставить их покинуть лагерь.

«Мы не знаем, как нам выжить. Мы живем за счет небольших сделок купли-продажи, а они делают это только для того, чтобы заставить нас [уйти] домой», — сказал журналистам один из беженцев на условиях анонимности.

Напомним, что три недели назад Танзания отказалась от своего плана насильственной репатриации беженцев в Бурунди после того, как Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выразило обеспокоенность сложившейся ситуацией.

По данным журналистов, некоторые беженцы были добровольно репатриированы в Бурунди, но большинство остается в лагерях, поскольку они опасаются за свою безопасность на родине.

Дана Хьюз, региональный представитель УВКБ ООН в Восточной Африке, сказала сотрудникам СМИ, что они не знают о сносе рынка в Ндуте, но добавила, что «это не удивительно».

На прошлой неделе УВКБ ООН опубликовало заявление, осуждающее правительство Танзании за принуждение беженцев покинуть страну против их воли.

В настоящее время в Танзании размещено более 200 000 бурундийских беженцев, проживающих в лагерях Ньяругусу, Ндута и Мтендели в провинции Кигома. Большинство из них бежали из Бурунди в 2015 году после политических беспорядков, вспыхнувших после введения конституционной поправки, предусматривающей возможность третьего президентского срока для действующего президента Пьера Нкурунзизы.

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