Токио, , 12:00 — REGNUM На официальном YouTube-канале PlayStation 4 ноября вышел ролик под названием It's Time to Play. В нём разработчики показали появление популярных героев видеоигр в реальном мире.

It's Time to Play l PS4

В ролике обычные люди встречают персонажей игр и по-разному взаимодействуют с ними. Так, Кратос из God of War предлагает мужчине побриться топором, а Клауд из Final Fantasy VII устраивает драку в библиотеке.

Напомним, ремейк игры Final Fantasy VII выйдет 3 марта 2020 года. Проект станет эксклюзивом консоли PS4.

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